Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Владимиром Путиным: Итоги

, 6:45 Эфирная новость 39

Лидер КНР посетил российскую столицу 5 июня, там его ждала обширная программа.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Визит Си Цзиньпина в Россию государственный, а значит прием особо торжественный и программа — очень насыщенная. Встреча в Кремле 5 июня началась с приветствия в Георгиевском зале, так встречают особо важных гостей. И просто друзей.

«Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые китайские коллеги, нам очень приятно принимать вас в Московском Кремле. За этот период времени произошло много событий, в последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — выступил с приветствием Владимир Путин

«На фоне кардинальных перемен на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество. Нет предела совершенствования наших отношений. Мы готовы идти с вами рука об руку», — ответил Си Цзиньпин.

Основа дружбы и добрососедских отношений — стремительно развивающиеся торгово-экономические связи двух стран. В 2018 году российско-китайский товарооборот увеличился на 24,5% и достиг отметки в 108 миллиардов долларов. А именно Китайские компании уже реализовали или прямо сейчас реализуют в России около 30 инвестпроектов на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Один из самых свежих примеров — автомобильный завод компании Great Wall в Тульской области. Китайцы только на первом этапе вложила в него 500 миллионов долларов. На предприятии открыто 800 рабочих мест для жителей Тульской области. Именно под контролем россиян с конвейера будут сходить пока что три модели внедорожников Хавэйл. Начальная «выпускная способность» нового производства — до 25 тысяч авто в год, но с перспективами увеличения до 80 тысяч машин и расширения автолинейки. Кроме того, на предприятии будет создано еще не менее тысячи рабочих мест.

«Профессионалов мы нанимаем из других регионов. Отправляем их на китайские заводы, там они проходят обучение и потом уже обучают своих подчиненных здесь. И я могу сказать, что машины, произведенные в России лучше произведенных в Китае», — рассказывает генеральный директор ООО «ХММР» Чжан Цзюньсюе.

Главы двух государств ради автомобильной темы даже покинули парадные залы и вышли во двор Большого кремлевского дворца. Тут их ждали наглядные свидетельства улучшения экономических отношений — те самые новые китайские, а точнее уже почти российские автомобили. А губернатор Тульской области Алексей Дюмин даже и вовсе пообещал приобрести первый сошедший с конвейера экземпляр.

«Скажите председателю *Си Цзиньпину — Прим. ред.), Что первую машину куплю я», — сказал Дюмин

«Сначала чтобы наши руководители поставили подписи», — ответила китайская сторона

«Это намного проще», — парировал губернатор.

«Он именно такую машину и хочет», — сказал Владимир Путин прежде чем расписаться прямо на машине.

Новый китайский, а точнее уже почти российский кроссовер собран уже в Тульской области. В зависимости от комплектации и мощности двигателя, он будет стоить в розницу примерно 1 миллион 450 тысяч рублей. Это дешевле, чем у конкурентов, но вот именно этот экземпляр, с автографами российского и китайского лидеров, наверняка обойдется потенциальному покупателю куда дороже.

К следующей точке этого очень насыщенного рабочего дня Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились вместе уже на автомобиле «Аурус» из российского проекта «Кортеж». Добравшись с ветерком до московского зоопарка, главы государств приступили к тому, что в Китае называется «пандовая дипломатия». Этих бамбуковых медведей, которых в Поднебесной очень любят и ценят, китайцы доверяют только друзьям. Передача панд другой стране — знак особого расположения. Из провинции Сычуань в Москву прибыли самец Жуи и его подруга Диндин, причем именно дама перенесла тяготы перелета и размещения на новом месте спокойнее.

«Самочка, ей полтора года всего. Но она перенесла полет лучше, чем самец», — рассказывает работник зоопарка.

«Да, девушки более выносливые», — отвечает Путин.

А завершили этот долгий, но очень полезный для отношений двух стран, рабочий день Президент России и Председатель КНР в Большом театре, на торжественном вечере в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Появившаяся еще в советские годы поговорка «Русский с китайцем — дружба навек» не теряет актуальности и в XXI веке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и КНР продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

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