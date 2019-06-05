Актер снялся в роли Иисуса в клипе «Ленинграда», чтобы заплатить за квартиру в Киеве

Украинский актер и модель Назар Проценко снялся в скандальном клипе группировки «Ленинград» на песню i_$uss в роли Иисуса для того, чтобы оплатить арендную плату за квартиру в Киеве. Более того, теперь обрушившуюся популярность он теперь решил моентизировать, и намерен давать интервью не менее чем за 100 долларов, пишет KP.RU.

«Тяжела бескорыстная аскеза образа Иисуса», — пояснил он свое стремление к обогащению.

Главную роль в клипе сыграла также ранее малоизвестная украинская актриса и певица Мария Стопник.

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Премьера клипа группировки «Ленинград» состоялась в среду, 5 июня. Его сюжет строится вокруг девушки, у которой после принятия психотропного вещества начинаются галлюцинации на религиозную тему.

Спустя несколько часов после публикации ролика православное сообщество выступило с резким осуждением видеоряда, а депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе будет добиваться его запрета за «пропаганду экстремизма».