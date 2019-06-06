Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству проектов прямых иностранных инвестиций

Россия вошла в десятку стран по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2018 году. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании EY. За прошлый год было организовано 211 проектов ПИИ на территории РФ, это позволило России занять девятое место по этому показателю в мире.

При этом наблюдается общая для Европы тенденция на сокращение количества проектов ПИИ — в 2017-м их было 238. Это связывают с Brexit и замедлением темпов экономического роста. Отмечается, что привлекательность России в глазах инвесторов обуславливает низкая инфляция, а также ускорение роста экономики России.

Примечательно, что лидером по инвестициям в Россию стали США — этому не помешал даже сложный период в отношениях стран. Германия заняла второе место по количеству ПИИ, третьей стала Франция.

Касательно отраслевой составляющей ПИИ в Россию, авторы доклада отмечают, что по-прежнему лидирующей отраслью в этой сфере остается производство. Почти вдвое увеличился объем инвестиций в российскую сферу продаж и маркетинга, также больше инвестиций стала привлекать высокотехнологичная экономика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России.