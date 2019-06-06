Ложная тревога — кто поднял шум по поводу «смерти» Алибасова?

, 8:56 Эфирная новость 648

Информация о кончине продюсера не подтвердилась, Бари Каримович остается в больнице.

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Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 11

Врачи будут несколько дней наблюдать за состоянием Бари Алибасова. Его состояние стабильно тяжелое, в институте Склифосовского артисту оказывают всю необходимую помощь. Знаменитый продюсер получил сильнейший ожог пищевода и желудка, но по сообщениям близких, остается в сознании. Правда, некоторые СМИ уже поспешили сообщить о коме, и даже о смерти Алибасова. Его пресс-секретарь Вадим Горжанкин в интервью «Известиям» опроверг эти сообщения.

«Я могу сказать, что та информация, которая прошла недавно, в каком-то Telegram-канале она вышла, она не соответствует действительности, и Бари Каримович не умер уж точно. Поэтому мы опровергаем эту информацию», — сообщил Горжанкин.

Сегодня родственники Бари Алибасова намерены сделать официальное заявление о его состоянии. Напомню, музыкальный продюсер попал в больницу по нелепой случайности — он перепутал средство для прочистки труб с соком и выпил токсичное вещество в ночь на 5 июня. Алибасов оказался в реанимации накануне своего 72-летия.

Ранее 5-tv.ru публиковал развернутый комментарий Горжанкина по поводу здоровья продюсера.

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