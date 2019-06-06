Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера

Арт-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опасается ухудшения здоровья музыкального продюсера. Как он сообщил 5-tv.ru, информации пока крайне мало — врачи ничего не говорят, но такого рода отравления зачастую заканчиваются смертью.

«Кто-то думает, что может быть он что-то шутит или играет. Но нет, это все очень серьезно и опасно. В таких случаях летальный исход не редкость. Опасность состояла в том, что может начаться кровотечение. Ожог внутренних органов может его спровоцировать. К счастью, этого не случилось. Сегодня утром Алибасов мог говорить, кровотечение обнаружено не было. Ему тяжело было говорить, он утром дышал самостоятельно и не терял сознание. Это очень хорошо для такой серьезной травмы. Очень часто люди с такой серьезной травмой не могут говорить и дышать. Но это было утром. А такая травма может прогрессировать через день или два. Ситуация напряженная и опасная. Врачи ничего не говорят», — сказал арт-директор.

Он также добавил, что у Алибасова в связи с 30-летнием группы «На-На» были большие творческие планы.

Вместе с тем, к вечеру среды, 5 июня, в прессе появились сообщения о кончине Алибасова, на что его пресс-секретарь ответил:

«Нет, это все бред! Так и можете написать, что это бред. Никто не умер, он живой».

Он также добавил, что завтра с утра будет обнародовано полноценное заявление о состоянии здоровья продюсера.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Лидия Федосеева-Шукшина приехала в больницу к супругу Алибасову. Воротила отечественного шоу-бизнеса накануне случайно выпил средство для очистки труб и был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.