Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера

, 0:01 Видео 121

Ситуация со здоровьем отравившегося средством для очистки труб очень опасная.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 10

Арт-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опасается ухудшения здоровья музыкального продюсера. Как он сообщил 5-tv.ru, информации пока крайне мало — врачи ничего не говорят, но такого рода отравления зачастую заканчиваются смертью.

«Кто-то думает, что может быть он что-то шутит или играет. Но нет, это все очень серьезно и опасно. В таких случаях летальный исход не редкость. Опасность состояла в том, что может начаться кровотечение. Ожог внутренних органов может его спровоцировать. К счастью, этого не случилось. Сегодня утром Алибасов мог говорить, кровотечение обнаружено не было. Ему тяжело было говорить, он утром дышал самостоятельно и не терял сознание. Это очень хорошо для такой серьезной травмы. Очень часто люди с такой серьезной травмой не могут говорить и дышать. Но это было утром. А такая травма может прогрессировать через день или два. Ситуация напряженная и опасная. Врачи ничего не говорят», — сказал арт-директор.

Он также добавил, что у Алибасова в связи с 30-летнием группы «На-На» были большие творческие планы.

Вместе с тем, к вечеру среды, 5 июня, в прессе появились сообщения о кончине Алибасова, на что его пресс-секретарь ответил:

«Нет, это все бред! Так и можете написать, что это бред. Никто не умер, он живой».

Он также добавил, что завтра с утра будет обнародовано полноценное заявление о состоянии здоровья продюсера.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Лидия Федосеева-Шукшина приехала в больницу к супругу Алибасову. Воротила отечественного шоу-бизнеса накануне случайно выпил средство для очистки труб и был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 10
5 июн
«Точно жив, состояние тяжелое» — пресс-секретарь Алибасова о здоровье продюсера
5 июн
Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти
5 июн
Видео: Лидия Федосеева-Шукшина приехала в больницу к Бари Алибасову
5 июн
«Вплоть до пластики»: Врач о реабилитации Бари Алибасова после отравления
5 июн
Станислав Садальский назвал вероятных отравителей Бари Алибасова
5 июн
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления
5 июн
«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова
4 июн
«Вместо сока, выпил жидкость для прочистки труб»: Сын Алибасова о состоянии отца
4 июн
Бари Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом

Читайте также

+19° Днём +27°
Ночью +16°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

1:10
Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение
1:01
Взрыв прогремел в аэропорту американского штата Нью-Мексико
0:31
Контрафактные духи в Петербурге: Правда или вымысел?
0:01
Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера
23:44
Малышева рассказала, как природа «избавляется» от женщин старше 55 лет
23:33
Видео: Два автомобиля сгорели в Москве
23:31
Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Астраханской области
23:15
«Точно жив, состояние тяжелое» — пресс-секретарь Алибасова о здоровье продюсера
23:01
Видео: Очаровательные панды в Московском зоопарке
22:44
«Пацанка»: Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети
22:42
Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти
22:22
Дацик ворвался в офис «Яблока» с обвинениями в гей-пропаганде — видео
22:02
Актер снялся в роли Иисуса в клипе «Ленинграда», чтобы заплатить за квартиру в Киеве
21:30
Фанаты гадают: у Брэда Питта завязался новый роман?
21:16
Лионский зал Екатерининского дворца под Петербургом откроют этим летом
20:59
Дана Борисова наконец призналась, зачем ездила к «русской Ванге»
20:49
Предполагаемый убийца бывшего спецназовца ГРУ арестован до 2 августа
20:39
«Душевое» фото Каменских топлесс, но в странных трусах возмутило поклонников
20:35
«Меня оболгали»: Украинец, навсегда изгнанный из политического ток-шоу
20:24
Видео: Россия и КНР продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама