День русского языка отмечается во всем мире 6 июня. Этот праздник напрямую связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. В этом году со дня рождения великого поэта исполняется 220 лет. По всей России пройдут сотни мероприятий, посвященных отечественной литературе, словесности и, конечно, Пушкину. Его, как показывают опросы, большинство россиян считает своим любимым писателем. А самым популярным произведением неожиданно назвали «Сказка о царе Салтане». Она, кстати, занимает значительное место в школьной программе в Сирии. По стихам Пушкина преподаватели одной из школ Дамаска учат детей русскому языку. А таперь в фойе установили бюст поэта. Его подарил Союз писателей России.

«Русский язык очень многие хотят учить в нашей школе, и сейчас он обогнал по популярности в качестве иностранного английский. Пока русский введен в качестве эксперимента, но нужно отметить, что много учеников не только в этой школе, в целом по Сирии, хотят изучать русский язык», — директор школы «Саува» Хадиль Аль-Асмар.

Большой интерес в Сирии испытывают не только к творчеству и языку Пушкина, но и к его личности. Там поэта в прямом смысле называют «своим». Местные историки уверены: предок русского классика — Ганнибал — был сирийцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские хирурги борются за жизни детей в Сирии.