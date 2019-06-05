Российские хирурги сейчас делают все возможное для спасения тяжелораненых детей в Сирии. Наиболее пострадавших привозят в Дамаск в крупнейший Центр протезирования конечностей. Люди лишились рук и ног из-за мин-ловушек, расставленных повсюду боевиками. Сейчас главная миссия врачей — поставить на ноги искалеченных войной детей и подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный аэродром Т-4 в Сирии подвергся ракетной атаке — местные издания утверждали, что это дело рук израильских военных. Две ракеты удалось сбить на подлете, но часть снарядов достигла цели. На аэродроме прогремели мощные взрывы и начался пожар.