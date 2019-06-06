Сергей Лавров рассказал, что в апреле 2014 года госсекретарь Джон Керри признавал объективность референдума по воссоединению Крыма с Россией. Об этом министр иностранных дел России сообщил в интервью РБК.

По его словам, Керри признал, что на референдуме все произошло «так, как хотел крымский народ», но предложил провести еще одно голосование в соответствии с международным правом.

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно» , — подчеркнул Лавров.

Министр рассказал, что Москва предложение Керри отвергла за бесполезностью.

«Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» — вспоминает свой вопрос Лавров.

Также российский министр понадеялся, что Керри не обидится на него за подобные откровения, тем более экс-госсекретарь сам опубликовал некоторые сведения из приватных разговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова рассказала о плане встреч Сергея Лавров в ходе ПМЭФ.