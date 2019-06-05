Мария Захарова рассказала о плане встреч Сергея Лавров в ходе ПМЭФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Петербургского международного экономического форума–2019 проведет ряд переговоров с иностранными коллегами, а также высокопоставленными дипломатами ООН. О рабочем графике главы российского внешнеполитического ведомства рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге накануне начала ПМЭФ.

В частности, в четверг, 6 июня, в программе Лаврова значатся переговоры с главой Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бизли, встреча с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, главами МИД Греции Георгиосом Катругалосом, Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон, Венгрии Петером Сийярто, Катара Мухаммедом бен Абдеррахман аль-Тани, а также вице-президентом Парагвая Уго Веласкесом.

Захарова добавила, что прорабатывается встреча с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

На пятницу, 7 июня, запланированы встречи с главами МИД Сербии Ивицей Дачичем, Кении Моникой Джумой, Ботсваны Нонофо Молефи, а также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что также планируется, что Лавров примет участие и в программе президента страны Владимира Путина.

XXIII Петербургский международный экономический форум–2019 пройдет в Городе на Неве с 6 по 8 июня. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Северная столица готовится к этому событию года в мире экономики и бизнеса.