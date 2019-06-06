Видео: Несколько ДТП произошли во Владивостоке из-за тумана

Несколько аварий произошли во Владивостоке на автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл в четверг, 6 июня. По информации УМВД России по Приморскому краю, причиной многочисленных ДТП стал туман, который затруднял видимость водителям. В сети появились первые кадры с места происшествия. Видео были опубликованы в Instagram-аккаунте «Экипажи ДПС Приморье».

Точное количество автомобилей, поврежденных в результате аварий, неизвестно. Однако, по данным очевидцев, в транспортные происшествия попали порядка 32 машин. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент на дороге работают сотрудники правоохранительных органов. Движение транспортных средств на трассе временно перекрыто. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три автомобиля столкнулись в Рязанской области.