Порошенко потребовал у Зеленского объяснений по поводу снятия блокады Донбасса

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Бывший президент Украины готов назвать нынешнего главу государства «предателем национальных интересов», если в Донбассе «реализуется российский сценарий».

Фото: www.globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал у нынешнего главы государства Владимир Зеленского дать публичные объяснения по поводу возможной отмены блокады Донбасса. 

С таким заявлением Порошенко выступил на своей странице в Facebook.

Facebook @petroporoshenko

Экс-президент Незалежной поставил на вид нынешнему руководителю Украины, что реализация «российского сценария» в Донбассе — не что иное, как «предательство национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов».

Отменить экономическую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в одностороннем порядке предложил представитель Украины в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Этот вопрос может быть поднят на ближайшем заседании группы, сообщает RT.

Порошенко уверен, что такие директивы украинский представитель получил от президента Зеленского.

Заседания трехсторонней группы по решению конфликта на юго-востоке Украины намечено на 19 июня в Минске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе.

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