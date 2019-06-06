Видео: «Крылатая пехота» провела учения с боевой стрельбой в Ярославской области

Бойцы ВДВ парашютно-десантных полков, дислоцированных в Иваново и Костроме успешно отработали тактическое взаимодействие подразделений в наступлении с боевой стрельбой.

Под прикрытием БМД-2, военнослужащие, ведя огонь с ходу, захватили огневые позиции противника и удерживали рубеж до прибытия основных сил.

В течение периода обучения военнослужащим «крылатой пехоты» из Иваново и Костромы предстоит принять участие в мероприятиях боевой подготовки различного уровня, главным из которых станет стратегическое командно-штабные учения «Центр-2019».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Рязани выбрали самую красивую военнослужащую ВДВ.