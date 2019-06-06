Фото: Нюша впервые показала в сети дочку Серафиму

Известная российская певица Нюша опубликовала в Instagram фото своей дочери. На снимке она в компании исполнительницы Ханны гуляет по набережной. На руках молодые мамы держат своих малышей, пишут Дни.ру.

«Этот пост для наших принцесс. Наверняка они увидят его когда-то. 3.06. 2019. В этот день мы с вами очень счастливы. Ханна, Ню», — подписала девушка фотографию.

Instagram @nyusha_nyusha

Такое трогательное фото не оставило подписчиков равнодушными, и они оставили восторженные комментарии.

«Нюша, отлично смотришься в роли мамы! Тебе очень идет!»

«Какие красавицы все четверо! Тьфу-тьфу тьфу на вас!»;

«Типа историческое фото, две Анечки с двумя малышками», — написали поклонники.

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Однако нашлись и те, кто обратил внимание не на очаровательных дочек, а на внешность певиц. В частности, одна из подписчиц прокомментировала, что Ханна просто красавица после родов, а вот Нюша немного постарела и вообще ее кроссовки уже давно вышли из моды.

Певица Нюша родила дочь в конце 2018 года. Сейчас она в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники не узнали Нюшу после кардинальной смены имиджа.