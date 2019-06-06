Охранника Пенкина нашли запертым в машине с огнестрельным ранением

Охранник певца Сергея Пенкина найден в своем автомобиле с огнестрельным ранением из травматического пистолета. Пострадавшего обнаружили в четверг, 6 июня.

Мужчина по имени Игорь работает у Пенкина уже несколько лет. В последнее время у охранника артиста возникли трудности — он взял несколько кредитов, но выплачивать их вовремя не получалось. Игорь накопил задолженность более 1,3 миллиона рублей. Сам Пенкин был в курсе проблем своего подчиненного и помогал ему, насколько это было возможно, сообщает «Московский комсомолец».

Известно, что незадолго до инцидента мужчина поссорился со своей возлюбленной — именно она обнаружила Игоря с черепно-мозговой травмой в автомобиле. Поводом для ссоры стали все те же финансовые трудности. Вероятно, мужчина счел, что справиться с ними так и не сможет, и решился на радикальный шаг.

Сейчас охранник артиста находится в медучреждении, его состояние оценивается как тяжелое. Сам Пенкин признается, что хотя и знал о проблемах своего персонала, но не предполагал, что «все зайдет так далеко».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Пенкин с трудом пережил смерть Юлии Началовой.