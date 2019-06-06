Советский и российский актер Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни, сообщает ТАСС. Об этом стало известно от Ирины Виторган, супруги Эммануила Виторгана. Она сообщила, что Александр Кузнецов в последнее время страдал от онкологического заболевания. О времени и месте прощания пока не говорится.

Актер родился 2 декабря 1959 года в Приморском крае. В 1976 году поступил в Московский авиационный институт. Спустя пять лет он забрал документы и стал студентом Театрального училища имени Щукина. Третьекурсником Кузнецова приняли в труппу театра на Малой Бронной.

Известность ему принесла роль в фильме «Джек Восьмеркин — «американец». После этого Александр стал звездой советского кино. Всего актер сыграл более 70 ролей. В 2014 году у Александра Кузнецова обнаружили онкологическое заболевание, из-за которого жизнь артиста прервалась в 59 лет.

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