Сборная Бразилии обыграла Катар в товарищеском матче

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Нападающий Неймар получил травму.

Фото: www.globallookpress.com

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Катара. Матч состоялся в городе Бразилиа на Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи. На 16-й минуте гол забил Ришарлисон, а на 24-й минуте — Габриэль Жезус, сообщает Footboom.ru.

На 21-й минуте нападающего сборной Бразилии Неймара пришлось заменить — он получил травму лодыжки. В раздевалку форвард ушел в сопровождении докторов сборной. На скамейке запасных Неймар не сдержал слез. В конце января 2019 года он уже пропустил десять недель из-за травмы.

Пока не известно, будет ли Неймар играть в домашнем Кубке Америки, который начнется 14 июня и завершится 7 июля. Сборная Бразилии сыграет против Боливии, Венесуэлы и Перу.

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