Видео: Моуринью оригинально распрощался с телеканалом RT

Шоу «В поле зрения Жозе Моуринью» подошло к концу. Всего на телеканале RT было показано семь выпусков передачи с легендарным португальским футбольным тренером. В рамках своей программы Моуринью рассуждал о звездных футболистах, матчах, тренерах и событиях спортивного мира в целом.

Последняя серия «В поле зрения Жозе Моуринью» вышла в июне. Тренер необычно простился со зрителями и с юмором обыграл свое падение на матче КХЛ между «Авангардом» и СКА.

«Спасибо за то, что организовали эту прекрасную вечеринку… с красной ковровой дорожкой» , — говорит Моуринью.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео падения Моуринью на матче «Авангард» — СКА.