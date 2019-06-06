Президент Курчатовского института рассказал об уникальных научных установках

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В феврале президент РФ в Федеральном Послании отметил необходимость создания продвинутой научной инфраструктуры, и теперь в стране будет создаваться инфраструктура класса мегасайенс.

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Фото, видео: РИА Новости /Владимир Астапкович

Президент Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук после подписания соглашения с топливной компанией ТВЭЛ о создании в России научной инфраструктуры класса мегасайенс (это уникальные научные установки — Прим. ред.) рассказал детали реализации этого проекта.

В первую очередь, Ковальчук отметил, что президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Федеральным посланием 20 февраля 2019 года, сообщил о старте масштабной программы по нейтронным исследованиям, в частности, строительству уникальной, лучшей в мире инфраструктуры мегасайнс.

«Надо сказать, что это, с одной стороны, будет способствовать пространственной связности страны, поскольку это будет строиться на площадках от Москвы и Московской области через Новосибирск до Владивостока Эти установки уникального мирового класса появятся по всей стране», — отметил он.

Ковальчук подчеркнул, что «Курчатовский институт» — главный организатор этой программы, и является ее «научным руководителем и идеологом». Однако ее реализация возможна при тесном взаимодействии с Росатомом. По его словам, это сотрудничество имеет давние и глубокие корни.

«Поскольку мы были родоначальниками Росатома и его частью, сегодня мы продолжаем сохранять тесные отношения, но сложив наши компетенции, научное руководство „Курчатовского института“ и, фактически, уникальной, высшей мировой пробы возможности Росатома, в первую очередь, корпорацию ТВЭЛ, с которой мы связаны массой теснейших уз и конкретных научных работ. Я уверен, что подписанное сегодня соглашение создаст уникальную основу для реализации в ужасающе короткие сроки объявленной президентом программы», — отметил Ковальчук.

Президент «Курчатовского института» убежден, что с учетом всех необходимых конкурсных процедур и регуляторных механизмов, центр и далее будет вовлекать предприятия Росатома, в первую очередь, ТВЭЛ, для реализации этого проекта, учитывая ее колоссальную машиностроительную базу и опыт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установки класса мегасайенс для исследований в физике в РФ позволят вывести фундаментальную и прикладную науку на принципиально новый уровень.

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