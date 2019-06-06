Папа римский изменит текст молитвы «Отче наш»

Папа римский утвердил изменение итальянского текста молитвы «Отче наш». Слова «не введи нас во искушение» заменят на «не дай нам поддаться искушению», пишет РБК.

Внести поправки папа римский Франциск планировал еще в 2017 году. Он считает, что фраза «не введи нас во искушение» является неверной. Так как Бог никогда не склонит людей к греху, это люди сами поддаются страстям. Всевышний не будет искушать человека и смотреть на его падение, он помогает подняться, считает понтифик.

Текст с новым переводом появится в течение нескольких месяцев. Над изменениями епископы и эксперты трудились больше 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что папа римский признал право женщин на равенство, но не на руководящие посты.