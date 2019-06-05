Станислав Садальский назвал вероятных отравителей Бари Алибасова

Новость о госпитализации продюсера шокировала поклонников артиста и всех неравнодушных людей. Никто не может понять, как Алибасов выпил очиститель для труб, не обратив внимание на цвет, запах и консистенцию.

СМИ сообщают, что музыкант мог перепутать стаканы, но такое объяснение кажется фанатам неправдоподобным. Они выдвигают свои версии. Пользователи предполагают, что Алибасова отравили. Говорят, что к страшному делу могли приложить руку наследники жены артиста Лидии Федосеевой-Шукшиной, пишут Дни.ру.

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Поклонники артиста очень переживают за состояние музыканта и на странице в Instagram советуют ему тщательно пересмотреть свое окружение.

«Бари! Страшная новость сегодня утром! Кто мог налить в стакан этот яд?! Пересмотрите всех, с кем вы общались в последнее время и впускали в свой дом, в том числе и домработницу… Выздоравливайте!» — написала подписчица артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 5 Июн 2019 в 2:28 PDT

На своей странице в Instagram Стас Садальский отметил, что хоть они с Алибасовым и не самые большие друзья, но сейчас ему просто по-человески жалко коллегу. Он также предположил, что к его отравлению приложили руку наследники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучки Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, тольку рвут на части бабку», — написал Садальский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бари Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом.