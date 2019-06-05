Станислав Садальский назвал вероятных отравителей Бари Алибасова

Новость о госпитализации продюсера шокировала поклонников артиста и всех неравнодушных людей. Никто не может понять, как Алибасов выпил очиститель для труб, не обратив внимание на цвет, запах и консистенцию.
СМИ сообщают, что музыкант мог перепутать стаканы, но такое объяснение кажется фанатам неправдоподобным. Они выдвигают свои версии. Пользователи предполагают, что Алибасова отравили. Говорят, что к страшному делу могли приложить руку наследники жены артиста Лидии Федосеевой-Шукшиной, пишут Дни.ру.
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова после отравления
Поклонники артиста очень переживают за состояние музыканта и на странице в Instagram советуют ему тщательно пересмотреть свое окружение.
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На своей странице в Instagram Стас Садальский отметил, что хоть они с Алибасовым и не самые большие друзья, но сейчас ему просто по-человески жалко коллегу. Он также предположил, что к его отравлению приложили руку наследники Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бари Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом.