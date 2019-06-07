Видео: Мощный взрыв прогремел в центре шведского Линчепинга, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел утром в пятницу, 7 июня, в центре шведского города Линчепинг вблизи многоквартирного жилого дома, сообщает Expressen. По данным издания, жертв нет, известно только о четырех пострадавших.

На месте происшествия работает полиция, взрывотехники и около 15 машин скорой помощи. Взрывом повреждены фасады нескольких домов, выбиты стекла, разрушены балконы.

Сотрудники оперативных служб в данный момент выясняют причины ЧП, и устанавливают тип взрывного устройства. Место происшествия оцеплено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фургон с жареной курицей взорвался на Сицилии, 20 человек пострадали.