Фургон с жареной курицей взорвался на Сицилии, 20 человек пострадали

Не менее 20 человек пострадали на рынке сицилийского городка Джела в провинции Кальтаниссетта в результате взрыва баллона с газом в одном из фургонов. Отмечается, что ранения четырех человек оцениваются как серьезные.

На кадрах очевидцев видно, как от горящей машины в небо вздымается столб черного дыма.

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Известно, что в фургоне жарили курицу и здесь же продавали ее посетителям. В настоящее время на юго-западе острова установились комфортные плюс 23 градуса, но если баллон находился под прямыми лучами солнца, этой температуры достаточно, чтобы он взорвался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Воронеже шесть гаражей обрушились в результате взрыва газового баллона.