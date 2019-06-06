Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

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По словам президента Украины, оснований для досрочного прекращения полномочий в соответствии с конституцией страны у него нет.

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Фото, видео: Reuters, www.globallookpress.com

Владимир Зеленский официально ответил на петицию, размещенную на сайте интернет-представительства президента Украины 22 мая, и набравшую чуть больше 60 тысяч голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

Он напомнил, что согласно конституции страны президент должен досрочно покинуть свой пост в четырех случаях: в случае добровольной отставки; при невозможности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья; в случае импичмента и в случае смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами один, два и четыре я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — написал Зеленский.

Он предложил поддержавшим петицию потребовать у народных избранников как можно скорее проголосовать за закона об импичменте, поданный новым президентом в Верховную раду 29 мая. Это позволит добиться отставки главы государства законным способом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 июня Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный Зеленским проект закона об импичменте главы государства. Документ поддержали лишь 110 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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