Журналист из отдела расследований Meduza был задержан в Москве 6 июня. Полицейские схватили его на Цветном бульваре — в рюкзаке Ивана Голунова оказался сверток с синтетическим наркотиком. Экспертиза позднее показала, что это было 3,56 грамма мефедрона.

Сам Голунов обвинения в сбыте наркотиков отрицает и утверждает, что сверток ему в рюкзак подбросили. Его адвокат Дмитрий Джулай рассказал Meduza, что в полицейском отделении журналиста якобы избили и отказались вызвать скорую помощь; кроме того, при задержании не были произведены смывы с рук и срезы с ногтей. Эта процедура показывает: прикасался ли последнее время подозреваемый к наркотикам.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из квартиры журналиста Meduza. Судя по всему, в деле Ивана Голунова скоро появится еще один эпизод — у него были найдены весы и химические реагенты, необходимые для производства мефедрона.

Сейчас Голунов находится в УВД на улице Лобачевского, его подозревают в покушении на сбыт наркотиков — пункт «г» четвертой части статьи 228.1 УК.

В Meduza журналист работал в отделе расследований, среди его последних работ статьи о микро-финансовых организациях и рынке похоронных услуг. Генеральный директор и главный редактор издания заявили, что считают Ивана Голунова невиновным, а задержание связали с его профессиональной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России.