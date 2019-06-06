Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России

Певице Уитни Хьюстон потребовалась помощь нарколога во время гастролей по России. Об этом сообщила супруга Владимира Познера — Надежда Соловьева.

Соловьева уже много лет занимается организацией концертов крупнейших мировых звезд в России. В эфире одного из федеральных телеканалов она поделилась воспоминанием о «самом трагическом» визите зарубежного артиста в РФ — приезде Уитни Хьюстон в 2009 году.

По словам Соловьевой, уже тогда Хьюстон чувствовала себя настолько плохо, что это было «невозможно описать словами». Однако никто из приехавшего с ней персонала не беспокоился о состоянии певицы, несмотря на то, что менеджеры коллектива были ближайшими родственниками Уитни. На самочувствие артистки обратили внимание только, когда ситуация стала критической.

«В Питере среди ночи меня разбудила звонком ее сестра: „У нее приступ. Надо найти наркотики“», — вспоминает Надежда.

От поиска запрещенных веществ женщина отказалась. Вместо этого к Хьюстон пригласили нарколога, который привел звезду в чувство. А Надежда взяла артистку под личный контроль.

«Все эти пять дней я, можно сказать, держала ее за руку. Потому что понимала, что, если я ее отпущу, она просто пропадет», — цитирует «Дни.ру».

Соловьева вспоминает, что вместе с Уитни на гастроли приехала и ее дочь — девочку ей пришлось переселить к своей подруге-переводчице, чтобы Хьюстон в плачевном состоянии не попадалась ребенку на глаза.

Известно, что Уитни Хьюстон страдала от наркотической зависимости. Из-за пристрастия к запрещенным веществам певица скончалась в 2012 году в возрасте 49 лет.

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