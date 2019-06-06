Уитни Хьюстон вызывали нарколога на гастролях в России

Певице Уитни Хьюстон потребовалась помощь нарколога во время гастролей по России. Об этом сообщила супруга Владимира Познера — Надежда Соловьева.
Соловьева уже много лет занимается организацией концертов крупнейших мировых звезд в России. В эфире одного из федеральных телеканалов она поделилась воспоминанием о «самом трагическом» визите зарубежного артиста в РФ — приезде Уитни Хьюстон в 2009 году.
По словам Соловьевой, уже тогда Хьюстон чувствовала себя настолько плохо, что это было «невозможно описать словами». Однако никто из приехавшего с ней персонала не беспокоился о состоянии певицы, несмотря на то, что менеджеры коллектива были ближайшими родственниками Уитни. На самочувствие артистки обратили внимание только, когда ситуация стала критической.
От поиска запрещенных веществ женщина отказалась. Вместо этого к Хьюстон пригласили нарколога, который привел звезду в чувство. А Надежда взяла артистку под личный контроль.
Соловьева вспоминает, что вместе с Уитни на гастроли приехала и ее дочь — девочку ей пришлось переселить к своей подруге-переводчице, чтобы Хьюстон в плачевном состоянии не попадалась ребенку на глаза.
Известно, что Уитни Хьюстон страдала от наркотической зависимости. Из-за пристрастия к запрещенным веществам певица скончалась в 2012 году в возрасте 49 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о трагедии, которая произошла с Валерием Меладзе в первом браке.