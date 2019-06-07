Лолита Милявская накануне премии «МУЗ-ТВ» опубликовала в Instagram видео, где весьма оригинально передала привет продюсеру и директору музыкального канала Арману Давлетьярову, а также призналась ему в любви.

«Завтра премия, а сегодня я поплаваю», — сказала певица и нырнула в воду.

Супруг Лолиты, снимавший ее на видео, бросил ей очки для плавания с командой «апорт». Через секунд 15-20 артистка вернулась с «добычей» в зубах и посвятила свою «победу» Давлетьярову.

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Подписчики на ура восприняли выходку Лолиты Милявской и написали множество восхищенных отзывов.

«Обожаю вас, Лолита, вы несете оптимизм, позитив, ваш юмор просто шикарен. Всегда беру с вас пример. Пять баллов»;

«Человек как он есть, живая, позитивная. И будто уже родная»;

«Удивительная женщина, потрясающая певица, актриса, искренний человек с сумасшедшим чувством юмора»;

«Так может только Лолита!», — прокомментировали фолловеры.

Некоторые также решили, что таким образом певица вместе с мужем спасается от жары в московском бассейне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита Милявская в купальнике показала свой «сайз плюс» без прикрас.