«Сердце великой России»: Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города в связи с 879-летием столицы. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет», — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что почти за девять столетий Москва вобрала в себя много славных и героических дел. Сегодня жители российской столицы продолжают великие традиции, которые были заложены их отцами и дедами, заметил градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что на долю Москвы выпало немало испытаний. Однако ей всегда удавалось преодолевать все невзгоды, благодаря которым столица становилась лишь сильнее.

«А иначе и быть не может, ведь мы — главный город огромной страны. Мы сердце великой России», — резюмировал мэр столицы.

Также в своем обращении Сергей Собянин поблагодарил москвичей за их труд на благо города, поддержку и оптимизм. Еще он передал низкий поклон всем, кто находится на линии боевого соприкосновения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о роли Москвы во Второй мировой войне. Он напомнил, что за четыре года столичная промышленность произвела для фронта около 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, 3745 «катюш», 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов, а также множество другой продукции.

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