Справится каждый: Волочкова рассказала, как сесть на шпагат без подготовки

Балерина Волочкова: Если вы не можете делать шпагат ногами, делайте его руками

Заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась секретом своей растяжки и иронично ответила тем, кто хочет быстро сесть на шпагат. Балерина, известная эффектным размахом длинных ног, который она демонстрирует при любом удобном случае, призналась, что для достижения такого мастерства потребовались годы изнурительных тренировок.

«Я не знаю, зачем только это надо людям, которые не являются артистами балета, цирка, гимнастики… Мне для этого понадобились годы труда — ежедневного, многолетнего, многочасового. Поэтому как это сделать просто, я не знаю. Я простых путей по жизни вообще не ищу», — заявила Волочкова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

При этом она с юмором заметила, что шпагат можно делать не только ногами. И тем, кто пока не прошел длинный путь растягивания мышц и связок, но очень хочет выполнить изящное движение, звезда посоветовала использовать руки! Так просто — и никаких мучений у станка. Прислушаться, пожалуй, стоит — совет заслуженной артистки, как-никак.

«Знаете, если вы не можете делать шпагат ногами, просто можете сделать руками — и будете в шпагате», — улыбнулась она.

Коронный номер балерины уже давно носит ее фамилию. Анастасия Волочкова делает шпагат на сцене, на красных дорожках, во время интервью и даже на отдыхе в крошечных купальниках. Фото шпагата в очередном неожиданном месте непременно попадает в блог звезды и вызывает бурные обсуждения.

Вопрос уместности танцовщицу не беспокоит, ведь она гордится не только ярким балетным прошлым, но и прекрасной формой в 50 лет — пусть все видят! Поклонники восхищаются ее гибкостью, а хейтеры считают трюк лишним поводом для привлечения внимания. Сама Волочкова не раз подчеркивала, что готова прислушаться только к конструктивной критике со стороны ее личных авторитетов. Все остальное — зависть тех, видимо, кому приходится делать шпагат руками!

Ранее в интервью 5-tv.ru Анастасия Волочкова рассказала о рационе, благодаря которому сохраняет стройность. Балерина призналась, что с детства придерживается строгих ограничений: ее утренний прием пищи может состоять из листа салата, а вечерний — из одного яйца всмятку, она также запретила себе соль и сахар. И даже страсть к экзотике артистка гасит адаптированными рецептами, например, постным том ямом.

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