«Марина у меня умница»: Корнелюк об изменах, с которыми смирилась его жена

, 16:52 439

Известный российский певец и композитор рассказал о любовных похождениях в молодости.

Фото: РИА Новости / Андрей Александров

Звезда отечественного шоу-бизнеса Игорь Корнелюк откровенно рассказал об ошибках молодости, за которые ему до сих пор стыдно перед супругой, пишет Teleprogramma.pro.

56-летний артист стал героем передачи Бориса Корчевникова и рассказал о знакомстве с будущей супругой Мариной в консерватории, когда имя Корнелюка было никому не известно. Между молодыми людьми вспыхнул роман, а вскоре на свет появился сын Антон.

«Стипендии на жизнь не хватало. Я брал деньги в долг и записывал песни. Дома появлялся нечасто, но Марина ко всему относилась с пониманием», — вспоминает Игорь Евгеньевич.

Когда к певцу пришла слава, в жизни появились искушения — женщины во время «бесконечных гастролей».

«Мне хотелось новых впечатлений, эмоций. Марина у меня умница. Ко всему адекватно относилась и скандалов не устраивала. Да и не все правда, что обо мне судачат люди. Серьезных измен почти не было», — признался Корнелюк.

Композитор отметил, что решение о женитьбе на Марине было самой большой удачей в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об актере Александре Головине, которого суд признал отцом внебрачного ребенка Светланы Белогуровой.

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