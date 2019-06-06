Алиментам быть: суд признал звезду «Кадетства» отцом внебрачного ребенка

Щелковский суд Москвы признал звезду сериала «Кадество» Александра Головина отцом восьмилетней дочери Светланы Белогуровой Оливии, пишет Teleprogramma.pro.

В рамках процесса, инициированного матерью ребенка, была проведена экспертиза ДНК, которая подтвердила отцовство актера. Интересы Белогуровой в суде представляла адвокат Екатерина Гордон.

Instagram @katyagordon

«Официально поздравляем новоиспеченного отца! Мы надеемся, что Александр, в ближайшее время познакомится лично со своей дочерью и мирно урегулируют остальные вопросы со Светланой», — написала Гордон на своей странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об актрисе Настасье Самбурской, которая проиграла суд Светлане Белогуровой.