Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии, передает ТАСС.

Однако политик продолжит возглавлять партию, пока не будет объявлен ее преемник, выборы которого пройдут в период с 10 июня по 28 июля.

Мэй была вынуждена заявить об уходе в отставку в конце мая из-за давления со стороны однопартийцев, включая министров, которых разочаровал ее план по соглашению между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Теперь на пост лидера партии претендуют более десяти кандидатов. Эксперты высоко оценивают шансы бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, нынешнего главы Форин-офиса Джереми Ханта, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, а также министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Великобританию после ухода Мэй с поста лидера тори.