«Наглость от слабости»: Сенатор объяснил претензии «Нафтогаза» к РФ по газовым переговорам

Сенатор Алексей Пушков объяснил требования украинской компании «Нафтогаз» к РФ по формату проведения газовых переговоров «наглостью от слабости». Об этом председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации в пятницу, 7 июня, написал в своем Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Эта публикация стала своеобразным ответом на слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Он заявил, что «Нафтогаз» намерен вести переговоры с «Газпромом» по транзиту российского газа через территорию Украины только в трехстороннем формате.

Пушков уверен — такое заявление продиктовано очень шатким положением компании и неясности ее дальнейшей судьбы. Ведь, по словам сенатора, если транзит российских углеводородов через газотранспортную систему Незалежной не будет осуществляться, целесообразность существования «Нафтогаза» будет под вопросом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том британский суд стал на сторону «Газпрома» в затяжном долговом споре с «Нафтогазом».