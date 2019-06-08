Стало известно чем именно фастфуд опасен для детей

Ученые выяснили в чем кроется опасность фастфуда для детского организма. Употребление еды быстрого приготовления способствует накоплению в организме ребенка веществ, которые провоцируют развитие пищевой аллергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследуя рацион дошкольников и учащихся младшей школы ученые из Неаполитанского университета пришли к выводу, что в организмах детей, страдающих от пищевой аллергии, содержится много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. Все эти дети употребляли много продуктов из фастфуда.

Ученые полагают, что эти жировые молекулы, покрытые углеводами, плохо выводятся из организма и способствуют развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, болезни Альцгеймера и другим недугам, например, астме.

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