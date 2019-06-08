Россия в мае увеличила золотовалютный резерв на четыре миллиарда долларов

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Центробанк РФ продолжает пополнять свои высоколиквидные активы.

Фото: www.globallookpress.com

Россия за минувший месяц увеличила размер золотовалютного резерва более чем на четыре миллиарда долларов. Об этом пишет MK.RU. со ссылкой на сообщение Центробанка РФ.

По имеющейся информации, на 1 июня 2019 года в распоряжении регулятора оказалось  495,232 миллиарда долларов, тогда как на 1 мая высоколиквидные активы составляли 491,088 миллиарда долларов.

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Золотовалютные резервы — это активы, состоящие из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования (СДР) и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в первом квартале 2019 года Россия активно скупала золото на мировом рынке. Это не на шутку напугало Запад. Глава исследовательского отдела международной брокерской компании Bullion Vault Адриан Эш назвал действия РФ «плохим знаком». В чем конкретно кроется угроза для западных стран аналитик не уточнил, но напомнил старую поговорку — «у кого золото, у того власть».

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