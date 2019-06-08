Строительство Саграда Фамилия наконец узаконено

Городской совет Барселоны наконец выдал разрешение на строительство знаменитого собора архитектора Антонио Гауди Саграда Фамилия (Sagrada Familia), которое велось незаконно на протяжении 137 лет.

«Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить в городскую казну», — цитирует «Интерфакс» слова заместителя мэра Барселоны Жанет Санс.

Самая посещаемая достопримечательность столицы Каталонии и самый знаменитый долгострой в мире — храм Святого Семейства Саграда Фамилия — начал строиться в 1882 году на частные пожертвования. Автор проекта Антонио Гауди получил разрешение на возведение здания, однако через два года внес в первоначальный план изменения и запросил новую лицензию, которая так никогда и не была выдана.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в октябре 2018 года курирующий строительство попечительский совет и мэрия Барселоны достигли соглашения, согласно которому храм выплатит городу 36 миллионов евро в течение 10 лет, а власти города, в свою очередь, решат вопрос с узакониванием стройки.

Завершить строительство планируется к 100-летней годовщине смерти Гауди — 2026 году.