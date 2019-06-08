«Ксюша беременна?»: Свежий снимок Собчак обсуждают в сети

Свежее фото светской львицы Ксении Собчак на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в окружении юмориста Максима Галкина, шоумена Александра Реввы и телеведущей Леры Кудрявцевой пользователи активно обсуждают в сети. Знаменитости выступили в роли ведущих мероприятия.

Ксения Собчак предстала перед публикой в облегающем платье нежно-розового цвета, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Пользователи наперебой стали высказывать предположения, что светская львица вновь ждет ребенка.

«Ксюша беременна?»

«Собчак случаем не беременна?!»

«У Собчак животик», — комментируют юзеры.

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Другая половина фанатов премии МУЗ-ТВ предположила, что Ксения Собчак просто набрала лишние килограммы, да и платье, откровенно говоря, выбрала не очень удачное.

«Кто одевает Собчак? Это же кошмар…»

«Неужели у Собчак красивое платье?!»

«Жуткое платье у Собчак»

«Собчак похожа на моего библиотекаря в школе», — пишут фанаты.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак удалось помирить Пригожина и Киркорова.