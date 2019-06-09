Гороскоп на 9 июня: Рыбы, путешествуйте по свету!

Повернитесь к творческим сферам сегодня, Козерог. Успокоиться иногда полезно тем, что замедление также стимулирует правую часть мозга, и вам это стоит попробовать. Вы обнаружите, что и поэзия, и проза легко даются вам. Ловите удачу за хвост, Стрелец! Какой замечательный день, чтобы начать новое приключение! Спонтанный отдых — идеальное противоядие от испытаний и невзгод «мирского». Рыбы, вы тоже смогли бы сегодня сесть на самолет. Однако на этот раз вам захочется все спланировать заранее.

Овен — гороскоп на сегодня, 9 июня

Карты говорят: новый способ любить, и воплощать свои сексуальные фантазии поджидает. Не важно, давно ли вы в отношениях со своим любимым — вам все еще есть что узнать друг о друге. Хороший способ понять язык любви вашего любимого: позвольте связям найти свой путь к вершине вашей повестки дня. Космический совет: проводите время с любимыми.

Телец — гороскоп на сегодня, 9 июня

Тельцы, ваша жизнь прекрасна! Впереди одна любовь на всю жизнь. Пестуйте ее, взращивайте и она расцветет. Вам необходимо иметь в виду вот что: ваше общение и реакции на мельчайшие раздражители. Хаос всегда наступает, если вы говорите не то, что надо. Испытываете проблемы с чем-то? Попробуйте донести до людей то, что у вас в сердце. Поверьте, любящие вас люди поймут ваши состояния.

Космический совет: ожидайте великой любви.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 9 июня

То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вы и ваш партнер постепенно учитесь понимать друг друга. Практикуйте умное слушание, Близнецы. Сделайте сознательное усилие в сторону того, чтобы видеть боль других, как вы бы хотели, чтобы увидели вашу. Это может стать секретом здоровых отношений. Одинокие Близнецы могут влюбиться в такого человека, кто умеет играть на струнах души и получать одобрение со всех сторон.

Космический совет: идите навстречу любимым.

Рак — гороскоп на сегодня, 9 июня

«Постарайтесь сделать медитацию ежедневной практикой, даже если это всего на несколько минут. Все творчество происходит из пустоты, великого молчания — это включает в себя создание нового вас, лишенного саморазрушительных привычек мышления и сопутствующих оправданий», — говаривал мудрец и гуру доктор Уэйн Дайер. Раки, чем лучше вы научитесь жить в гармонии с собой, тем сильнее будете светиться и светом озарять весь мир. Поставьте реалистичную цель перед собой. Например, что насчет 20 минут медитации ежедневно?

Космический совет: занимайтесь медитацией.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 июня

«Понимание чужой беды — лучший подарок, который вы можете дать кому-то. Понимание — второе имя любви», — это слова мудреца Лет Тич Нат Хана, и пусть они научат вас искусству вневременной и внепространственной любви. Любви, которая не идет на поводу у правил земного бытия. Вы не можете облегчить боль тех, о ком вы заботитесь, но вы можете быть рядом с ними наилучшим образом. Что мир нуждается от тебя сегодня: немного больше доброты и немного больше сострадания.

Космический совет: слушайте людей и понимайте их проблемы.

Дева — гороскоп на сегодня, 9 июня

Высока вероятность встретить реально достойного партнера, такого, которого и с мамой познакомить не стыдно. В качестве альтернативы, вам может встретиться кто-то из большой семьи. Оставьте скепсис в стороне и позвольте себе видеть людей такими, какие они есть. Они смогут нажать на нужные точки и простимулировать ваши внутренние силы. Победа, как ни крути! Сегодня лучший день, чтобы признаться в любви объекту своих воздыханий. Космический совет: ожидайте великой любви.

Весы — гороскоп сегодня, 9 июня

Изменения, хотя они и прославляются каждой книгой самопомощи в мире, не всегда легко воспринимаются. Что хуже? Оплакивать потери, которые мы не сможем выразить словами. То, что вы не повесили ярлык на определенные отношения, не означает, что они не настоящие. Девы, дайте себе время для самолечения. Помните, что нет такой проблемы, с которой бы не справился 8-часовой сон и вода.

Космический совет: больше отдыха.

Скорпион — гороскоп сегодня, 9 июня

Что для вас несет эта неделя: новые способы любить и новые способы излагать то, что тревожит вашу душу. Как прекрасно избавиться от старых предрассудков и взглянуть на все свежим взором. Помните, для любви нужно нереальное количество смелости — смелости быть и сильным, и ранимым одновременно. Доверьтесь провидению. В душе вы понимаете, что достойны принять на себя все счастье мира.

Космический совет: будьте ранимыми.

Стрелец — гороскоп сегодня, 9 июня

Ни секунды без дела, Стрельцы! Сегодня прекрасный день, чтобы собраться и отправиться в путешествие. Если вы пропустили рассвет, то всегда сможете нагнать закат в обнимку с любимым человеком. Взять и сорваться куда-нибудь — лучшее противоядие от болезней мирской суеты. Пусть ваши путешествия будут внезапными и не забывайте включить режим полета на телефоне.

Космический совет: не сидите дома.

Козерог — гороскоп сегодня, 9 июня

Вы не понимаете, что делаете и куда спешат все эти люди? Заварите себе зеленого чая с мятой и слушайте. Открытие воскресенья — поспать в обнимку с любимым человеком — это истинное блаженство. Никуда не торопиться еще хорошо тем, что неспешность стимулирует правое полушарие. Ударьтесь в искусство, Козероги. Вам легко дастся и проза и поэзия.

Космический совет: не торопитесь по пустякам.

Водолей — гороскоп сегодня, 9 июня

Доверьтесь карме. Она работает на вас. Если что-то пытается вторгнуться в вашу жизнь и навредить — ему помешают, будьте спокойны. Иначе говоря, баланс будет соблюден. Кстати о балансе, как много времени вы провели со своими друзьями? Расставьте приоритеты, Водолеи. Вложите силы в самосовершенствование.

Космический совет: доверьтесь судьбе — она вас бережет.

Рыбы — гороскоп сегодня, 9 июня

Карты говорят, что впереди поездка по работе или ради любви. Разве вы не в восторге от того, что это может открыть для вас? Помните, спонтанность — неплохая штука, но в ряде случаев стоит кое-что спланировать. Это поможет вам максимально использовать возможности, которые появляются на вашем пути. Некоторые из вас также могут путешествовать с целью обучения или обмена своими знаниями с другими.

Космический совет: путешествуйте при первой же возможности.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня.