Видео: Как Собчак удалось помирить Пригожина и Киркорова

Светская львица Ксения Собчак примирила звезд российской эстрады Иосифа Пригожина и Филиппа Киркорова, пишут Дни.ру.

Встреча воротил отечественного шоу-бизнеса состоялась во время подготовки музыкальной премии в Москве. Собчак воспользовалась моментом и выступила в роли миротворца. И Пригожин, и Киркоров признались друг другу, что не имеют взаимных претензий и пожали руки. Это Ксения сфотографировала на камеру телефона и опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

Заочный конфликт Киркорова и Пригожина произошел после выхода скандального клипа на песню «Ибица», который раскритиковал последний. На это король российской эстрады заявил, что продюсер ему завидует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале из-за модного бренда, который разгорелся между Собчак и Бузовой.