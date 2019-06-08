Фото: Дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте

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Поклонники предположили, что певица собралась в какое-то «неприличное место».

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Фото, видео: Instagram @victoriakrut

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая недавно объявила о возвращении в шоу-бизнес, шокировала поклонников пикантным фото в Instagram. На снимке она продемонстрировала солидный бюст в более чем откровенном декольте.

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Селфи певица сделала в спальне у зеркала. Черный наряд, состоящий из узких брюк и обтягивающего топа, подчеркивает пышные формы, на лице — яркий макияж. Пользователи отреагировали на снимок неоднозначно, многие с удивлением.

Instagram @victoriakrut

«Собираетесь куда-то в неприличное место?»

«Виктория развелась со своим мужем?»

«А глаза где?», — недоумевают подписчики.

«Хочу поднять бокал вина… за доктора, который подарил нам такой шедевр», — ехидничает кто-то.

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Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Крутая возвращается в шоу-бизнес после долгого перерыва, связанного с рождением ребенка, в новом образе «русской Бейонсе».

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