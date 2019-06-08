Эксклюзивное видео: Легкомоторный самолет потерпел крушение под Москвой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Инцидент произошел в лесу в деревне Кармолино.

По предварительной информации, на борту был один человек — пилот. В результате происшествия он получил перелом руки. По неподтвержденным данным, за штурвалом находился владелец самолета Владимир Лебединец.

На данный момент на месте работают оперативные службы. Привлечено 18 человек и 6 единиц техники. По информации МЧС, в результате инцидента возгорания не последовало, розлива топлива нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два пилота погибли при столкновении легкомоторных самолетов в небе над Калифорнией.