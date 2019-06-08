Болельщики угрожали фигуристке Медведевой во время турне по Японии

Американский фигурист, трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который сейчас выступает вместе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков. Спортсмен отметил, что такое послание получила одна из его коллег.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из „Крикет клуба Торонто“ (там тренируется Медведева — Прим.ред.). Уйди из фигурного катания», — цитирует текст сообщения РИА Новости.

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Предположительно, записка с угрозами адресована именно Евгении Медведевой. На это указывают некоторые детали, упомянутые в тексте, а также реакция российской фигуристки на пост Вейера.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — заметила спортсменка в комментариях.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию об угрозах Медведевой. Он отметил, что не был осведомлен о записке для российской спортсменки.

«С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу», — заявил Коган.

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