Видео: поклонники обсуждают жаркий танец Медведевой и Туктамышевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где она танцует вместе с Елизаветой Туктамышевой.
«Как разминаются леди», — подписала Медведева.
Спортсменки находятся в Японии на ледовом шоу Fantasy on ice. В нем также участвуют другие российские фигуристы — Алина Загитова и Евгений Плющенко.
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Подписчики оставили восторженные комментарии к посту Жени:
«Давай теперь с Алиной, порадуй Медвегитовцев»;
«Ах, красота, молодость!.. Это прекрасно! Хорошее чувство юмора… Девчонки, продолжайте»;
«Медвемышева канон», — написали пользователи.
Евгения Медведева в минувшем сезоне выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме. А Елизавета Туктамышева на командном чемпионате мира в составе сборной России заняла третье место в произвольной программе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки в Японии.