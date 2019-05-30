Видео: поклонники обсуждают жаркий танец Медведевой и Туктамышевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где она танцует вместе с Елизаветой Туктамышевой.

«Как разминаются леди», — подписала Медведева.

Спортсменки находятся в Японии на ледовом шоу Fantasy on ice. В нем также участвуют другие российские фигуристы — Алина Загитова и Евгений Плющенко.

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Подписчики оставили восторженные комментарии к посту Жени:

«Давай теперь с Алиной, порадуй Медвегитовцев»;

«Ах, красота, молодость!.. Это прекрасно! Хорошее чувство юмора… Девчонки, продолжайте»;

«Медвемышева канон», — написали пользователи.

Евгения Медведева в минувшем сезоне выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме. А Елизавета Туктамышева на командном чемпионате мира в составе сборной России заняла третье место в произвольной программе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки в Японии.