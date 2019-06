Китай грозит серьезными последствиями компаниям, соблюдающим санкции США

Пекин предупредил мировые технологические компании о последствиях в случае исполнения ими политики США в отношении торговых связей с КНР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

По информации издания, китайский Госкомитет по развитию и реформам на этой неделе приглашал для бесед представителей около десятка компаний, в числе которых Intel Corp., Microsoft Corp., Samsung Electronics Co. Nokia, Qualcomm Inc., Dell Technologies Inc. и другие. Им разъяснили ответные планы Китая на веденные президентом США ограничения поставок в КНР передовых американских технологий.

Отмечается, что в ответ на включение Дональдом Трампом китайской компании Huawei в торговый «черный список» Китай составил свой «список ненадежных юридических лиц». В него вошли иностранные компании, прекратившие поставки в Поднебесную или наносящие иной ущерб интересам китайских производителей. При этом в Пекине не исключают появления еще одного списка, который не позволит «некоторым странам использовать китайские технологии и одновременно сдерживать развитие Китая».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, что Министерство торговли США выдало временную лицензию компании Huawei. В свою очередь владельцы китайской компании заявили что были готовы к американским санкциям и создали собственную операционную систему.