Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Эксперты подчеркнули, что современные предпочтения меняются.

Какие книги стоит прочитать каждому человеку: рейтинг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

Восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг

Восемь произведений русских писателей вошли в список 100 лучших романов, изданных на английском языке. Рейтинг был составлен британским изданием The Guardian.

В рейтинг включены как книги, изначально написанные авторами в эмиграции на английском, так и классические тексты в переводе. Оценка производилась на основе мнения профессионального сообщества, состоящего из 172 специалистов, включая критиков, литературоведов и писателей.

Каждый участник опроса формировал собственный топ-10, а финальный результат зависел от частоты упоминаний конкретных произведений и их позиций в личных списках экспертов.

Организаторы подчеркнули, что современные предпочтения меняются. Например, в списке стало значительно больше авторов-женщин по сравнению с началом столетия.

Наиболее высокие позиции среди отечественных литераторов занял Лев Толстой. Его роман «Анна Каренина» расположился на шестой строчке, а эпопея «Война и мир» заняла почетное седьмое место.

Владимир Набоков представлен в перечне двумя англоязычными работами: «Лолита» оказалась на 25-й позиции, а «Бледный огонь» — на 29-й.

Творчество Федора Достоевского также отмечено дважды: «Братья Карамазовы» получили 28-е место, в то время как «Преступление и наказание» заняло 69-ю строчку рейтинга. Кроме того, в сотню лучших включили «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (66-е место) и масштабное полотно Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», которое эксперты определили на 91-ю позицию.

Первую тройку мирового литературного олимпа по версии издания заняли романы «Миддлмарч» Джордж Элиот, «Возлюбленная» Тони Моррисон и «Улисс» Джеймса Джойса.

Составители рейтинга уточнили, что отбор жестко ограничен языковым критерием. В список попадают только те книги, которые доступны широкому англоязычному читателю. Тексты, не имеющие качественного перевода на английский, не могли претендовать на место в топе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Книги
8 мая
«Не помню это»: мужчина украл десять тысяч книг и теперь отрицает вину
6 мая
Таможенники в Петербурге изъяли партию экстремистской литературы
25 апр
«Я стал ей»: новый роман Мураками будет впервые написан от лица женщины
25 апр
Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля
23 апр
Эстетика страниц: в России развивается тренд на коллекционирование бумажных книг
22 апр
«Заставили написать»: Шура выпустил книгу о себе
22 апр
Экс-глава Popcorn Books пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме
21 апр
Задержания в «Эксмо» могут быть связаны с делом 2025 года о пропаганде ЛГБТ*
21 апр
Все ради выгоды? Что известно об обысках в издательстве «Эксмо»
21 апр
Десятки коробок с ЛГБТ*-романами изъяли со складов «Эксмо-Аст»
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Лавров заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию
9:30
Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг
9:21
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
9:10
«Спасибо ему»: Догилева рассказала об отношениях с Мишиным
8:57
Пробка на Эвересте: 300 альпинистов застряли в очереди на вершину
8:51
Перекрыты дороги и повреждены дома: землетрясение в Перу спровоцировало оползни

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео