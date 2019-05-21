Huawei был готов к американской агрессии. Компания заменит Android на Hongmeng

Министерство торговли США отменило ограничения для компании Huawei. Американские политики поняли, какому риску подвергают миллионы людей по всему миру, и выдали китайской корпорации временную лицензию. Она позволит поддерживать существующие сети, но самое главное — защитить персональные данные пользователей — переписку, контакты и финансовые операции в программах онлайн-банкинга.

Почему Huawei временно разрешили возобновить деятельность в США?

Владельцы Huawei, в свою очередь, заявили, что к санкциям США были готовы и создали собственную операционную систему — аналог Android. ОС называется Hongmeng и содержит усовершенствованную систему безопасности. Создатели гарантируют, что теперь пользователи не будут зависеть от санкционной игры американского правительства.