В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Строгие правила экзамена допускают вероятность, что ученик занервничает и проголодается. Но перекус модно взять не любой.

Какую еду можно брать с собой на ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Рособрнадзор: Участники ЕГЭ могут принести в аудиторию шоколад, бананы и воду

Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны голодать, им разрешено принести в аудиторию небольшой перекус. Об этом сообщают журналисты ТАСС, ознакомившиеся с соответствующей памяткой Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Школьники и выпускники колледжей могут взять с собой на экзамен продукты, которые не помешают выполнению задач и соседям по парте. Это может быть шоколад, банан, питьевой йогурт или бутылка негазированной воды — чтобы при открытии содержимое вдруг не расплескалось и не испортило учебные материалы.

Но если вскрытие упаковки выбранного продукта и потребление пищи отвлекает других участников экзамена, это будет считаться нарушением правил ЕГЭ. Упаковка, согласно нормам, не должна издавать лишнего шума и, конечно, в ней нельзя прятать шпаргалки.

Ранее 5-tv.ru писал о других правах экзаменуемых. В частности, каждому при сдаче ЕГЭ положено предоставить полную информацию о проведении всех процедур. Кроме того, будущие студенты могут рассчитывать на уважительное отношение комиссии, отсутствие предвзятого отношения и защиту от влияния конфликтов или политических взглядов на результаты. Участникам разрешено подать апелляцию или пересдать тесты.

Также 5-tv.ru объяснял, как родители могут помочь ребенку сдать ЕГЭ.

В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
