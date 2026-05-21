Лавров заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Белый дом открыто говорит, что пусть Европа занимается Украиной.

Лавров: США остыли к конфликту на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Лавров констатировал заметное охлаждение американского энтузиазма в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел России рассказал в интервью Шанхайской медиагруппе, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, команда президента Дональда Трампа стала единственным руководством в мире, публично признавшим необходимость разбираться с корневыми причинами кризиса. Однако этот запал, судя по всему, иссяк.

«Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», — заявил глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва добьется поставленных целей при любом развитии событий. На этом же фоне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже несколько раз заявлял о желании посетить Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером, однако конкретные даты пока не согласованы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:38
Лавров заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию
9:30
Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг
9:21
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
9:10
«Спасибо ему»: Догилева рассказала об отношениях с Мишиным
8:57
Пробка на Эвересте: 300 альпинистов застряли в очереди на вершину
8:51
Перекрыты дороги и повреждены дома: землетрясение в Перу спровоцировало оползни

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео