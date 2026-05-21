Пробка на Эвересте: 300 альпинистов застряли в очереди на вершину

Три сотни альпинистов застряли в очереди на вершину Эвереста

Пробка на несколько километров растянулась на Эвересте. В очереди застряли 300 альпинистов. При этом ускориться и обогнать впереди идущих — шансов никаких. Горную вершину в большинстве штурмуют новички. Каждый пристегнут к веревочным перилам. Подниматься без страховки — огромный риск.

Масштабная пробка возникла из-за хорошей погоды. Туристы поспешили воспользоваться благоприятными условиями, но сами же создали себе проблемы.

По словам профессионалов, альпинисты теряют драгоценные часы. Есть опасность не вернуться в лагерь засветло, а также быстро израсходовать весь запас кислорода.

