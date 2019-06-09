Видео: Волочкова публично поцеловала в губы своего партнера по шоу в Анапе

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Бывшая балерина продемонстрировала и новый шпагат — в крутящейся на 30-метровой высоте клетке.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников спонтанным поцелуем в губы своего партнера по новому шоу «Балерина и клоун», заслуженного артиста России Николая Челнокова, которые приняли участие в праздничной программе в Анапе по случаю открытия курортного сезона.

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Более того, танцовщица порадовала поклонников и выступлением, продемонстрировав свой знаменитый шпагат. На этот раз Волочкова придумала необычный номер: в удерживаемой башенным краном клетке она как бы парила в воздухе, показывая в ней свои излюбленные телодвижения, включая шпагат.

«Поверьте, так страшно было на такой высоте, в темноте и в крутящейся клетке!», — отметила она.

Тем не менее этот номер, по ее словам, был завораживающим.

Несмотря на то, что публика пришла в восторг от увиденного, выступления Волочковой в Анапе могло и не состояться — городские власти наотрез отказались тратить бюджетные деньги на гонорар бывшей балерине. После разгоревшегося скандала она сообщила, что выступит на открытии курортного сезона в Анапе на благотворительной основе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова показала чудеса акробатики на высоте 30 метров в клетке.

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