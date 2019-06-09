Редкие фото: Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы

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Первая леди Украины опубликовала серию снимков со своей подругой, которые были сделаны много лет назад.

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Фото, видео: Instagram @olenazelenska_official, Zuma\TASS

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена показала, как изменилась со времен студенчества. Первая леди Украины опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных еще в юности, пишет News.ru.

На кадрах Елена запечатлена вместе со своей подругой, дружбой с которой дорожит до сих пор. В комментарии к публикации супруга Зеленского рассказала, что познакомилась с Ириной Пикаловой еще в студенческие годы и с того момента идет с ней вместе по жизни.

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«Исследование о счастье показало, что дружба и искренние отношения самые важные для человека. С этим трудно не согласиться. Есть ли у вас друзья, с которыми вы знакомы с детства или юности и вместе идете по жизни? Мне очень повезло, ведь у меня такой друг есть! Ира Пикалова, горжусь нашей удивительной дружбой!» — написала первая леди Украины.

Рассуждения о дружеских отношениях растрогали поклонников так же, как и фотографии, сделанные Еленой много лет назад. В комментариях подписчики стали делиться собственными историями из жизни и отметили, что Зеленская с годами совсем не меняется.

Редкие фото: Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают фото из удаленного Instаgrаm жены Зеленского.

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